حزمة من العقوبات تطال مباراة الجهاد والموفقية

2021/01/02 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدَ الاتحاد الفرعي في واسط مع لجنة الانضباط في الاتحاد اجتماعا استثنائيا للنظر في احداث مباراة فريقي الجهاد والموفقية ضمن مباريات اندية واسط لدوري الدرجة الاولى.

واستنادًا الى توصية لجنة الانضباط لاتحاد كرة القدم في واسط على إثر التجاوزات والأحداث التي رافقت المباراة المذكورة أعلاه، تمت المصادقة على عددٍ من العقوبات، وهي:

معاقبة فريق نادي الجهاد باللعب من دون جمهورٍ الى نهاية دوري المحافظة، حتى في حال عودة الجماهير بقرارٍ حكومي من خلية الازمة، بالإضافة الى إقامة المباريات المتبقية للفريق في ملاعب بعيدة عن مقر النادي.

وتقررَ، خلال الاجتماع، تكملة ماتبقى من زمن المباراة في ملعبٍ يبعد عن مقر الناديين بأكثر من ( 100 كم )، والتشديد على عدم دخول الجماهير ، وفي حال تكرار مثل تلك الاعمال سيعاقب النادي بحرمانه من اللعب الى نهاية الموسم.

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