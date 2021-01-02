{الفرات نيوز} تنشر قطوعات شوارع بغداد ليوم غد

2021/01/02 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية العلاقات والاعلام في المرور العامة، السبت، عن قطوعات الشوارع ليوم غد الاحد.

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