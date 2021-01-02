2021/01/02 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية العلاقات والاعلام في المرور العامة، السبت، عن قطوعات الشوارع ليوم غد الاحد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر قطوعات شوارع بغداد ليوم غد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر قطوعات شوارع بغداد ليوم غد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر قطوعات شوارع بغداد ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).