مقتدى الصدر: جهات تحاول إدخال العراق في بوتقة التصعيد العسكري والأمني

2021/01/02 | 23:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، من بعض الجهات التي تسعى لادخال العراق في بوتقة التصعيد العسكري والأمني.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (2 كانون الثاني 2021)، إنه "يمنع منعا باتا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف اي من البعثات الدبلوماسية ايا كانت بل مطلقا".

وتابع الصدر، "وكل من يفعل ذلك فهو عاص لاوامرنا وقراراتنا بل هو يضر بامن العراق ارضا وشعبا وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الاقليمية والدولية.



ولتعلموا ان العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع الا لله تعالى".

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