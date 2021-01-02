المرور العامة : قطع بعض الطرق في جانبي الكرخ والرصافة .. تعرف عليها

2021/01/02 | 23:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية العلاقات والاعلام في المرور العامة، السبت، عن قطوعات الشوارع ليوم غد الاحد بالتزامن مع تظاهرة استذكار حادثة المطار.وقالت المديرية في بيان، “نسترعي انتباه الاخوة مستخدمي الطريق انه ابتداءاً من اليوم الساعة ٢٤٠٠ سيتم قطع بعض الطرق في جانبي الرصافة والكرخ وذلك لتأمين خطة ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي المقدس .والقطوعات كالاتي: […]

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