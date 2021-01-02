الصدر يحذر من استهداف البعثات الدبلوماسية: جهات تريد التصعيد العسكري

2021/01/02 | 23:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من بعض الجهات التي تسعى لإدخال العراق في بوتقة التصعيد العسكري والأمني.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" تابعها "ألترا عراق"، إنه "يمنع منعًا باتًا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة، ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيًا كانت بل مطلقًا".

وتابع الصدر، "وكل من يفعل ذلك فهو عاص لأوامرنا وقراراتنا، بل هو يضر بأمن العراق أرضًا وشعبًا وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.



ولتعلموا أن العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع إلا لله تعالى".

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