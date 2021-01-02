عمليات البصرة تؤكد حرصها على حصر السلاح بيد الدولة وانهاء ''الدكات'' العشائرية

2021/01/02 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أكدت عمليات البصرة، اليوم السبت، حرصها على حصر السلاح بيد الدولة وانهاء "الدكات" العشائرية.وقالت قائد العمليات، اللواء الركن اكرم صدام مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية حريصة كل الحرص على حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على النزاعات والدكات العشائرية في محافظة البصرة"، مبيناً أن "تأمين الحدود مع الدول المجاورة ومنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".واضاف أن "مكافحة تجارة السلاح وعدم تداولة واستخدامة بالنزاعات العشائرية"، مؤكدا "التنسيق مع الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ رئيس خلية الأزمة لمحافظة البصرة من الناحية الأمنية".ولفت الى " أهمية التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر وتفعيل دورهم المهم والحقيقي في دعم وإسناد القوات الأمنية"، مبيناً أن "العمل بروح الفريق الواحد ووحدة القيادة والسيطرة في مركزية الأوامر الصادرة من مقر قيادة العمليات".واوضح أنه "تم أستحداث قاعدة البيانات لجميع والوكالات الأمنية لغرض تداول وتقاطع المعلومات الاستخبارية".ونوه الى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين بمواد جنائية مختلفة البعض منها وفق المادة ٤٠٦ قتل".

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