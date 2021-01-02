الصدر يشدد على منع استخدام السلاح خارج اطار الدولة واستهداف البعثات

2021/01/02 | 23:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، على منع استعمال السلاح خارج نطاق الدولة واستهداف أي من البعثات الدبلوماسية.وقال الصدر في تغريدة تابعها “النور نيوز”، تريد بعض الجهات وبعض الدول ادخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق”، مشددا “يمنع منعا باتا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف أي من …

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