الكهرباء تؤكد حصول اتفاق مبدئي على معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق

2021/01/02 | 23:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الكهرباء، السبت، حصول اتفاق مبدئي على معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق، فيما أشارت إلى الجانب الإيراني لم يعاود ضخ الغاز لغاية الآن. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “الجانب الإيراني لم يعاود ضخ الغاز وبانتظار الموافقات العليا في إيران”. وأضاف، …

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