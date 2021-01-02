'من يفعل ذلك فهو عاص'.. الصدر يصدر تنبيها بشأن رغبة 'البعض'

2021/01/02 | 23:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نبه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، من رغبة "بعض الجهات" و"بعض الدول" في ادخال البلاد ببوتقة التصعيد العسكري والأمني، مؤكدا ان العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" اليوم، (2 كانون الثاني 2021): "تريد بعض الجهات وبعض الدول ادخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والامني في العراق".

وأضاف في تغريدته، "اقول: يمنع منعا باتا استعمل السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيا كانت بل مطلقا".

وتابع: "وكل من يفعل ذلك فهو عاص لاوامرنا وقراراتنا بل هو يضر بالعراق ارضا وشعبا وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الاقليمية والدولية".

وزاد، "ولتعلموا ان العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع الا لله تعالى".

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