كاتانيتش يعلن قائمة منتخبنا الوطني لمباراة الامارات الودية

2021/01/02 | 23:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة اسود الرافدين لمباراة الامارات الودية والتي ستقام في دبي بالثاني عشر من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وذكر بيان للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان كاتانيتش وجه الدعوة لـ(24) لاعباً، وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وحسن رائد وريبين وسولاقا وميثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم لخط الدفاع.

واضاف، ان القائمة ضمت أيضا، اللاعبين أمجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمود خليل لخط الهجوم.

واشار البيان الى ان وفد منتخبنا الوطني سيسافر يوم الخميس المقبل إلى دبي لخوض المباراة الودية، فيما سيعود من الامارات بالثالث عشر إلى العراق.

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