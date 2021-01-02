نقل عمرو موسى إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

2021/01/02 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مقرب من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه أدخل إلى المستشفى، السبت، بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

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