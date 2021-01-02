الكونغرس الأمريكي يقر قانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان

2021/01/02 | 23:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أقر الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.ويشدد مشروع القانون الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييما لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك المليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.ويتطلب المشروع من الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف، إضافة […]

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