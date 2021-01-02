قطع بعض الطرق في جانبي الكرخ والرصافة .. تعرف عليها

2021/01/02 | 23:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية العلاقات والاعلام في المرور العامة، السبت، عن قطوعات الشوارع ليوم غد الاحد بالتزامن مع تظاهرة استذكار حادثة المطار.وقالت المديرية في بيان، “نسترعي انتباه الاخوة مستخدمي الطريق انه ابتداءاً من اليوم الساعة ٢٤٠٠ سيتم قطع بعض الطرق في جانبي الرصافة والكرخ وذلك لتأمين خطة ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي المقدس .والقطوعات كالاتي: جانب الرصافة: الطريق من الخط السريع اعلى النهضة الطريق من الخط السريع بأتجاه ملعب الشعب من ساحة الخلاني بأتجاه ساحة التحرير من ساحة الخلاني بأتجاه ساحة الطيران من تقاطع الاتصالات بأتجاه اسفل جسر الجمهورية تقاطع الفنادق بأتجاه جسر الجمهورية من ساحة كهرمانة بأتجاه ساحة الفردوس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع بعض الطرق في جانبي الكرخ والرصافة ..



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