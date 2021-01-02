كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب لمباراة الإمارات الودية

2021/01/02 | 23:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنَ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة اسود الرافدين لمباراة الامارات الودية والتي ستقام في دبي بالثاني عشر من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.ووجهَ كاتانيتش الدعوة لـ(24) لاعباً، وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل […]

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