نقل عمرو موسى إلى المستشفى

2021/01/02 | 23:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال مصدر مقرب من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه أدخل إلى المستشفى، السبت، بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وكان المكتب الإعلامي لموسى أعلن في وقت سابق ثبوت تشخيص إصابته بالمرض وخضوعه للعزل المنزلي والعلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.

لكن صحيفة "المصري اليوم" نقلت عن مستشاره الإعلامي أحمد كامل يوم السبت قوله إن الأطباء نصحوه بالدخول إلى المستشفى "حتى يكون تحت إشراف طبي متكامل".

وأضاف أن حالته الصحية "مستقرة الآن".

وشغل موسى (84 عاما) منصب وزير الخارجية في مصر بين عامي 1991 و2001 قبل أن يتقلد منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وخاض سباق الترشح للرئاسة في أول انتخابات أجريت بعد اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك عام 2011.

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