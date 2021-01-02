2021/01/02 | 23:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير نادي القوة الجوية تتظاهر صباح يوم غد الاحد امام مقر النادي لاعلان موقفهم الرافض لتعاقد الادارة مع شركة الاضواء للانتاج والتسويق التلفزيوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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