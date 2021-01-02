2021/01/02 | 23:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخطت العملة الرقمية الأشهر بيتكوين حاجز 33 ألف دولار خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت،متجاوزة توقعات المحللين.وجرى تداول سعر العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم عند 33099 دولارا في ظل إغلاق جميع الأسواق الأخرى تقريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في عام 2021،بزيادة نحو 12 بالمئة.وهذا السعر هو الأعلى الذي تحققه العملة المشفرة في تاريخها، في وقت ارتفع فيه الطلب على باقي العملات الافتراضية التي يرى فيها متعاملون سريعة الأرباح.ويأتي الارتفاع مع تراجع شهية الاستثمار في الصناديق المقومة بالدولار الأمريكي وبقية العملات الرئيسة حول العالم، وبدرجة أقل في الصناديق المقومة بالذهب، وتزايد المخاطر نحو الاستثمارات عالية العوائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنون بيتكوين..



صعود لا يتوقف والعملة على وشك النفاد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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