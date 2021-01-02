كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق لمباراة الإمارات الودية

2021/01/02 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش اليوم السبت (2 كانون الثاني 2021)، قائمة اسود الرافدين لمباراة الامارات الودية والتي ستقام في دبي بالثاني عشر من شهر كانون الثاني الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" ووجهَ كاتانيتش الدعوة لـ(24) لاعباً، وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وحسن رائد وريبين وسولاقا وميثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم لخط الدفاع".

واضافت،" وضمت القائمة، أيضا، اللاعبين أمجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمود خليل لخط الهجوم".

وسيسافرُ وفد منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل إلى دبي لخوض المباراة الودية، فيما سيعود من الامارات بالثالث عشر إلى العراق.

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