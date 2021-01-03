2021/01/03 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 4 دقیقة

271 مشاهدة

اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، توضيحا بشأن قطع بعض الطرق في جانبي الرصافة والكرخ، مشيرة إلى ان ذلك يأتي لتأمين خطة ذكرى مقتل قادة الحشد الشعبي.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (2 كانون الثاني 2021)، انه "نسترعي انتباه الاخوة مستخدمي الطريق انه ابتداءا من اليوم الساعة 2400 سيتم قطع بعض الطرق في جانبي الرصافة والكرخ وذلك لتأمين خطة ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي المقدس".

وأضاف البيان، ان "القطوعات كالاتي:

جانب الرصافة:

الطريق من الخط السريع اعلى النهضة

الطريق من الخط السريع باتجاه ملعب الشعب

من ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير

من ساحة الخلاني باتجاه ساحة الطيران

من تقاطع الاتصالات باتجاه اسفل جسر الجمهورية

تقاطع الفنادق باتجاه جسر الجمهورية

من ساحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس بأتجاه ساحة النصر وصولا لساحة التحرير

تقاطع التربية باتجاه ساحة الطيران

قرطبة باتجاه الطيران

من مول النخيل باتجاه قرطبة

جانب الكرخ

شارع المطار ذهاب واياب قطع شارع واحد".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تعلن قطع بعض الطرق في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تعلن قطع بعض الطرق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).