تحذير من خطأ

2021/01/03 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حذر طبيب الأعصاب الأمريكي توم بيتس، من طريقة حقن خاطئة تؤدي إلى عدم فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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