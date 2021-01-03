بالصور... هكذا استقبل اهالي دهوك ابناء الوسط والجنوب

2021/01/03 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل اهالي محافظة دهوك ابناء محافظات الوسط والجنوب بالورود لتقديم الإعتذار.

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