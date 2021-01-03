بغداد: قتيلان وجرحى في نزاع بين عشيرتين شرق العاصمة

2021/01/03 | 00:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بأن شخصين قتلاً، وأصيب أربعة آخرون، إثر اندلاع نزاع عشائري.

وقال المصدر، لـ"ناس" (2 كانون الثاني 2021) إن "مشاجرة وإطلاق نار نشبت بين عشيرتين متنازعتين في منطقة سبع قصور شرقي العاصمة، بسبب خلافات بين الجانبين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين".

وأضاف، أن "قوة أمنية، وصلت إلى مكان الحادث، لمعرفة ملابساته، فيما نقلت جثث القتلى إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".

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