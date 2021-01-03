السودان ينضم لجولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة

2021/01/03 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان يتضم لجولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة

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