شرطة بغداد تعلن المباشرة بتأمين الحماية للمسيرات والوقفات التأبينية لقادة النصر

2021/01/03 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة بغداد المباشرة بتأمين الحماية للمسيرات والوقفات التابينية للقادة الشهداء.

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