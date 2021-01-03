شرطة بغداد تعلن المباشرة بتأمين الحماية للوقفات الاستذكارية

2021/01/03 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن المباشرة بتأمين الحماية للوقفات الاستذكارية في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "باشراف قائد شرطة بغداد اللواء ركن ماجد الموسوي باشرت جميع قطعات قيادة العمليات بتأمين الحماية للوقفات الاستذكارية والتأبينية للشهداء وكذلك المسيرات".

واعلن مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، امس السبت، أن عددا من الطرق ستقطع في جانبي الكرخ والرصافة لتأمين خطة ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي.

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