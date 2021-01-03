2021/01/03 | 00:54 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني مؤقتاً عقب فوزه على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي ضيفه ملعب الفريدو ديستيفانو لصالح الجولة 17 من المسابقة.

و وصل الميرنغي الى النقطة 36 بفضل هدفي لوكاس فاسكيز في الدقيقة (6)، و ماركو اسينسيو عند الدقيقة (53) من عمر المباراة.

بينما تجمد رصيد سيلتا عند النقطة 23 في المركز الثامن للبطولة الاسبانية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يتربع على عرش الليغا مؤقتاً بعد فوزه على سيلتا فيغو 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يتربع على عرش الليغا مؤقتاً بعد فوزه على سيلتا فيغو) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يتربع على عرش الليغا مؤقتاً بعد فوزه على سيلتا فيغو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).