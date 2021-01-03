4 لاعبين جدد في قائمة منتخب العراق... تعرف إليهم

2021/01/03 | 00:56 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب منتخب العراق لكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش قائمة "أسود الرافدين" للمباراة الوديّة ضد نظيره الإماراتي، التي ستقام في دبي في الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وشهدت القائمة الجديدة لأبطال آسيا 2007 دعوة أربعة لاعبين جدد من الدوري المحلي الممتاز، وهم فيصل جاسم وسجاد جاسم من نادي نفط الوسط، وشيركو كريم لاعب فريق أربيل، ومحمود خليل مهاجم فريق الكرخ.

ووجهَ كاتانيتش الدعوة إلى (24) لاعباً، وهم: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وحسن رائد وريبين وسولاقا وهيثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم لخط الدفاع.

كما ضمّت القائمة أيضا، اللاعبين أمجد عطوان وصفاء هادي وإبراهيم بايش ومازن فياض وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمود خليل لخط الهجوم.

وسيسافر وفد منتخب العراق يوم الخميس المقبل إلى دبي لخوض المقابلة الودية، على أن يعود في اليوم التالي إلى العراق.

مدرب منتخبنا الوطني ستريشكو كاتانيتش يوجه الدعوة 24 لاعباً لخوض ودية الامارات في الثاني عشر من الشهر الجاري في دبي .



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— IRAQ F.A.



(@IRAQFA) January 2, 2021

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