الصحة تعلن مستجدات الوضع الوبائي في العراق وحقيقة سعر شراء لقاح فايزر

2021/01/03 | 01:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك موحد لجميع دول العالم، وأن الأخبار التي تشير إلى سعر مختلف في العراق عارية عن الصحة.وذكر الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الشركة العامة لتسويق الأدوية …

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