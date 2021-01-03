الكهرباء العراقية: إيران لم تستأنف ضخ الغاز حتى الآن

2021/01/03 | 01:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، حصول اتفاق مبدئي على معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق. وقال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الجانب الإيراني إلى الآن لم يعاود ضخ الغاز وبانتظار …

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