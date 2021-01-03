ريال مدريد يهزم سيلتا فيغو بهدفين نظيفين في الليغا

2021/01/03 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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افتتح ريال مدريد عام 2021، بالانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة سيلتا فيغو، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 17 من الليغا.

وسجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، وماركو أسينسيو في الدقيقة 53.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: كورة

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