2021/01/03 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد نحن شعوب تحترفُ التناقض..تمتهن التناقض..تلبس الأسود..



الأبيض..في ثقافتنا ليس من ألوان!***********انظروا حولكم..



يكرهون الظلم وفي قلب كلّ منهم مئةُ سجّان..يحبوّن الله ويشركون معه اللحىأية لحية مهما طالت..



تفتح طريق جنان؟يخافون (الأمن)..



فالسجون عندنا اختصاص آراء..الجنح..



الجنايات..



الجرائم اختصاصات فرعيّة لسجوننا العتية..



(المسؤولون) عندنا محت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيّ على الجبناء- اسمها محمد 12- - لمى محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيّ على الجبناء- اسمها محمد 12- - لمى محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).