رئيس الوزراء العراقي يستعرض مسيرة حكومته خلال 6 أشهر وطموحاتها للعام المقبل

2021/01/03 | 01:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي: "نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدّت، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه الى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح".ووصف الكاظمي العام الماضي، خلال جلسة حوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات …

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