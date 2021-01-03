الهند توافق على استخدام لقاحين لمواجهة كورونا

2021/01/03 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

وافقت الحكومة الهندية، على استخدام لقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن اللقاح الأول تقوم شركة أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد بتطويره، بينما الثاني يتولى تطويره معهد حكومي.

ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام الهندي براكاش جافاديكار قوله إن: لقاح أسترا زينيكا-أكسفورد حصل على الموافقة الجمعة.

وفيما يتعلق باللقاح الثاني والذي يعرف باسم كوفاكسين تتولى تطويره شركة بهارات بيوتيك الهندية، بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية التابع للحكومة.

وذكرت مصادر الجمعة أن هذا اللقاح سوف يحصل على الضوء الأخضر، على الرغم من نتائج تجاربه الإكلينيكية غير معروفة.

وذكرت الحكومة الهندية أن القرار النهائي المتعلق باللقاحين سوف يتخذه رئيس المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية، مشيرة إلى أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد.

وحتى الآن، أصيب في الهند ما يزيد عن 10.3 مليون شخص وتوفي نحو 150 ألف شخص.

وتسعى الحكومة الهندية لتطعيم 300 مليون شخص من السكان البالغ عددهم 1.35 مليار خلال ستة أو ثمانية أشهر، بداية من العام الحالي.

المصدر: سبوتنيك

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