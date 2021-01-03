صحيفة إسرائيلية: نتانياهو يلمح للمرة الأولى حول زيارته للسعودية

2021/01/03 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة إسرائيلية: نتانياهو يلمح للرة الأولى حول زيارته للسعودية

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