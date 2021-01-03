السعودية تستأنف الرحلات الجوية وتسمح بدخول المعابر البرية والبحرية

2021/01/03 | 02:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: نقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية" واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا للبيانين الصادرين في 20ديسمبر 2020، وفي 27 ديسمبر من الشهر ذاته، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، …

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