حوار مرتقب ينهي فرضية المواجهة بين واشنطن وطهران

2021/01/03 | 02:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرهاد علاء الدين مع اقتراب الذكرى السنوية لعملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ورئيس اركان هيئة الحشد الشعبي أبو مهندي المهندس، تصاعدت وتائر الحرب الإعلامية بين واشنطن وطهران على نحو أثار قلق مختلف الأوساط.وقد تصدرت أنباء التصعيدات … Readmore

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