السعودية تنهي العمل بإجراءات تعليق الرحلات ودخول المسافرين

2021/01/03 | 03:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: نقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية" واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قرار الحكومة السعودية بانتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق …

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