قصف حفل زفاف..

2021/01/03 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن "أونمها" ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أبهيجيت غوها، عن قلقه البالغ بشأن تقارير تفيد بوقوع العديد من القتلى والجرحى المدنيين جراء قصف مدينة الحوك في الحديدة، الجمعة.

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