شاهد.. ميليشيا الحشد تقتحم المباني الخارجية لمطار بغداد

2021/01/03 | 03:27 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن ميليشيات الحشد الشعبي اقتحمت المباني الخارجية لمطار بغداد

وكانت أفادت مصادر أمنية في العراق، السبت، بدخول أجهزة الاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني حالة التأهب القصوى في العاصمة بغداد.

وأفاد بيان من العمليات المشتركة العراقية: "نواصل عملية الانتشار الأمني في بغداد".

وبحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية العراقية تحاول تأمين البعثات الدبلوماسية عشية الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان موالون للحشد الشعبي في العراق قاموا قبل أيام بتغيير اسم شارع مطار بغداد إلى شارع "الشهيد أبومهدي المهندس"، نائب رئيس هيئة الحشد الذي اغتيل في يناير الماضي بغارة أميركية في محيط المطار، برفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

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