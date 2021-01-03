محمد وصورة المجتمع الجديد - عباس علي العلي

2021/01/03 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي صورة التحول والبناء الجديد في حياة يثرب _ المدينة لم يكن خافيا على أحد ولا هو مفترض تاريخي دون مصداق على أرض الواقع، فقد نشأ واقع أجتماعي جديد على أنقاض صورة تقليدية لمجتمعات الجزيرة العربية، ركز في تفاعله على تحريك قيم وبناء أدوات ووضع الإنسان الذي عاش مرحلة التغيير أمام إنسانيته أولا، ليقود بنفسه مرحلة التطور والتغيير، فالدين كان عاملا محفزا ودافعا لهذا التغيير ولكن لم يكن هو المسئول عن إحداث كل ......





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