على رؤوس الأشهاد وللتاريخ - حسن أحراث

2021/01/03 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث عشية 2020، لا للخضوع أو الخنوع...توصلت عشية 2020 بعمل من طرف رفيق عزيز بعنوان "على رؤوس الأشهاد".



طلب مني رفيقي نشر عمله باسمي أو باسم أحد الرفاق، كما جرت العادة بالنسبة للعديد من الأعمال السابقة.



حقا، وبوحا نضاليا، نشرت أعمالا باسمي من إبداع وإنتاج وجهد رفاقي وبطلب منهم وبكل شرف نضالي.



ونشر رفاقي بعض أعمالي باسمهم أو بأسماء مستعارة.يهمنا بالدرجة الأولى تسجيل الموقف المناسب في الزم ......





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