أربعة قتلى وستة مفقودين إثر انزلاق أرضي في النروج 

2021/01/03 | 04:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غييردروم (النروج)-(أ ف ب) – عُثر على جثّة بين أنقاض خلّفها انزلاق أرضي في النروج، ما يرفع إلى أربعة عدد قتلى الحادثة التي وقعت الأربعاء، على ما أعلنت السبت السلطات التي واصلت ليلًا عمليّاتها بحثًا عن ستّة مفقودين.وأوضح المسؤول في الشرطة كنوت هامر خلال مؤتمر صحافي “عثرنا على جثّة” رابعة “في المنطقة نفسها […]

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