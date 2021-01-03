الميلشيات تحشّد لتظاهرات في ذكرى مقتل سليماني.. ومقاطع فيديو عن

2021/01/03 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد تويتر صورا ومقاطع فيديو تبين تظاهر أعداد كبيرة من الناس، بما فيها بعض الميليشيات، بالقرب من مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع الذكرى الأولى لقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بعملية أميركية في 2020.

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