"غير مقبولة".. الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة أوضاع المهاجرين على حدوده

2021/01/03 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في البوسنة، السبت، من أن حياة مئات المهاجرين المشردين الذين تقطعت بهم السبل في البوسنة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي باتت في خطر، مشددا على أن هذا الوضع "غير مقبول إطلاقا".

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