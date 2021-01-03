رقم قياسي جديد في إصابات كورونا في الولايات المتحدة

2021/01/03 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتحدة، السبت، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

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