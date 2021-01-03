قرب البيت الأبيض.. فندق ترامب يضاعف أسعاره ليلة تنصيب بايدن

2021/01/03 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع فندق ترامب في العاصمة الأميركية، واشنطن، أسعار الإقامة فيه يوم 20 يناير وفي الأيام القريبة من ذلك التاريخ، الذي يصادف يوم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

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