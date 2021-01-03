بالصور.. أهالي كربلاء المقدسة يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر

2021/01/03 | 07:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا أهالي كربلاء المقدسة بوقفة استذكارية، ذكرى استشهاد قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، مساء السبت....

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