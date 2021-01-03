السعودية تفتح معابرها الجوية والبرية والبحرية.. وتحدد شروط الدخول إلى البلاد

2021/01/03 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية وفتح معابرها الجوية والبرية والبحرية أمام المسافرين القادمين إلى البلاد، والتي كانت قد أغلقتها تحسبا من انتقال السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد إلى المملكة من دول أخرى.

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