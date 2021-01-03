عشرات القتلى في هجوم مسلحين غربي النيجر

2021/01/03 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل "العديد" من الأشخاص، السبت، بأيدي مسلحين في قرية تشومو بانغو الواقعة بمنطقة تيلابيري غربي النيجر، بحسب ما قالت السلطات المحلية وسكان لوكالة فرانس برس، في يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

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