2021/01/03 | 08:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخابات ذي قار تسيّر قرابة الـ90 فرقة جوالة لتحديث بيانات الناخبين في المناطق السكنية بايومتريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/03 | 08:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات ذي قار تسيّر قرابة الـ90 فرقة جوالة لتحديث بيانات الناخبين في المناطق السكنية بايومتريا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات ذي قار تسيّر قرابة الـ90 فرقة جوالة لتحديث بيانات الناخبين في المناطق السكنية بايومتريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).